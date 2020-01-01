Федеральная Налоговая Служба
Заполнение платежного документа
Требуется согласие на обработку персональных данных

Внимание!

Приложение требует ввода персональных данных, которые будут переданы на сервер ФНС России. Эти данные могут быть переданы Федеральной налоговой службе (ФНС России), территориальным налоговым органам, подведомственным организациям и организациям, привлекаемым на контрактной основе, на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Под обработкой персональных данных в указанном законе понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Даю свое согласие на обработку персональных данных и разрешаю проверку достоверности предоставленных мной персональных данных, в том числе с использованием услуг иного лица на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного контракта, либо путем принятия соответствующего акта.

Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация заполнена мною в отношении себя лично.

Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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